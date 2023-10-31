В округе Кашира усилен контроль за соблюдением правил газовой безопасности

По данным администрации городского округа Кашира, в муниципалитете усилили контроль за соблюдением правил газовой безопасности.

Особое опасение специалистов вызывает частный сектор, где не все жители заключили договоры на техническое обслуживание ВДГО.

Так, к примеру, в микрорайоне Ожерелье на улице Садовой представители АО «Мособлгаз» отключили частный дом от системы газоснабжения. Об этом рассказал ведущий инженер ООО «Мособлгазсервис» Лев Добычин.

«Отключение производится в связи с отсутствием у абонента договора на техническое обслуживание газового оборудования. То есть никто не проверял исправность ВДГО. Это нарушает правила безопасной эксплуатации и приводит к угрозе жизнедеятельности самого абонента и его соседей», — пояснил инженер.

Он отметил, что владелицу дома неоднократно предупреждали и присылали уведомления о необходимости заключения договора или предоставления действующего договора со специализированной организацией. Теперь, чтобы возобновить газоснабжение дома, ей необходимо будет вновь подать заявление на подключение с соблюдением всех формальностей.

В ведомстве напомнили, что для безопасного использования голубого топлива необходимо регулярное техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО), установленного в частных и многоквартирных домах.