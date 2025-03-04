В округе Клин проверяют СНТ и другие территории возможных подтоплений

Началась весна, а значит, при обильном таянии снега подтопление может прийти на некоторые участки. В первую очередь это дома и объекты, расположенные в низинах. Для предотвращения и изучения обстановки проводится мониторинг, в том числе и самых проблемных зон. Одной из таких является садовое товарищество «Весна»: здесь каждый год фиксируют разгул стихии.

Несколько лет назад в СНТ проводили эвакуацию. Также там с приходом весеннего тепла пострадали 20 домовладений. Виной тому расположение товарищества и выход реки Дойбица из берегов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Сейчас спасатели фиксируют суточный подъем воды, а также следят за вероятностью крупных весенних паводков в целом. Ситуацию держат на постоянном контроле.

«У нас стоят вешки на проблемных местах, то есть это здесь, поселок Зубово. Еще в Клину. Мы ездим, снимаем показания с этих вешек и отправляем в отдел экологии города Клин», — пояснил старший смены МАУ «Клинспас» Игорь Иванов.

Впрочем, специалисты отмечают, что эта зима в округе выдалась малоснежная. Это значит, что серьезных подтоплений, возможно, не будет. Кроме того, силами администрации и социально ориентированных предприятий на территории проходят субботники. Специалисты продолжают наблюдение за паводковой ситуацией.