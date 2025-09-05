В округе Клин улучшили состояние дорожной инфраструктуры

За строительный сезон 2025 года в городском округе Клин проведена масштабная работа по восстановлению дорожной инфраструктуры, в результате которой отремонтировано 25 дорог.

В селе Нагорное уже неделю без перерыва трудятся специалисты, используя разнообразную технику: грейдеры, мини-погрузчики, катки, грузовики КАМАЗ и тракторы. Местные жители долгое время испытывали проблемы с состоянием дорог, и их ожидания, наконец, оправдались. Лилия Куракина и другие неравнодушные жители организовали инициативную группу, которая успешно добилась включения села в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Это позволило выделить средства на обустройство 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна, которое будет выполнено с использованием щебня.

«Сначала проходит грейдер, после чего засыпается песок, потом трамбуется, потом засыпается щебень и опять трамбуется», - рассказал Александр Мечиков, бригадир подрядной организации.

По словам подрядчика, завершение работ ожидается уже в течение двух дней, что позволит жителям села Нагорное комфортно добираться до своих домов в любую погоду.



В течение 2025 года в городском округе Клин были восстановлены 25 километров муниципальных дорог. Эти работы были осуществлены в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027 годы». Выбор дорог для ремонта осуществлялся на основе обращений граждан и с учетом нормативного износа покрытия. В настоящее время в Администрации городского округа Клин идет подготовка к формированию ремонтной программы на 2026 год.