В округе Клин устраняют ямы и опасные дефекты на трассах регионального значения

В городском округе Клин продолжают повышать качество содержания дорог, проводя мониторинг покрытий и дальнейший ремонт. В настоящее время дорожные службы Подмосковья большими бригадами работают над устранением дефектов на трассах регионального значения.

Около 20 специалистов «Мосавтодора» и десять единиц спецтехники работают на трассе МБК «Белозерки». Водители, мастера, дорожные рабочие и другие сотрудники трудятся на участке в активном темпе. При работах применяют горячий литой асфальт, что позволяет действовать более оперативно.

«Фрезеруем выбоины сначала изначально. Высчитываем необходимое количество асфальта. Производим смет, заливаем смесь и отсыпаем потом гранитным отсевом», — рассказал Артем Мочулов, дорожный мастер производственного комплекса «Высоковский» РУАД 1 ГБУ МО «Мосавтодор».

Отметили, что работы на участке, протяженностью 27 км, почти завершились. После этого бригаду направят на трассу «Золино — Опалево» и далее: все согласно заданиям, которые заносят в специальную программу с подробностями и фотоотчетами.

Оперативную работу подтверждают результаты с начала 2025 года. Силами комплекса «Высоковский» в округе Клин уже устранили более 2,5 тысячи ям, в том числе исправили и аварийные участки, которые являются приоритетной задачей. Только после исправления опасных дефектов приступают к наведению порядка на центральных дорогах в городах и трассах «на вылет». На первые работы уходит до трех суток, на вторые — до пяти суток соответственно. Участки между деревнями и поселениями считаются самыми долгими: уходит от недели до 10 суток.

Главное, что работы по улучшению дорожной структуры в округе продолжаются и позволяют повышать безопасность на трассах для участников движения.