В округе Луховицы открыли «Парту Героя» в честь летчика-аса, сбивавшего немецкие самолеты

В Григорьевском филиале Газопроводской школы открыли «Парту Героя» в честь Героя Советского Союза Алексея Степановича Амелина, который с марта 1943 года совершил более 300 боевых вылетов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Это настоящий Герой, который проявил себя на фронтах Великой Отечественной войны, и после он тоже занимал высокие позиции, помогал восстанавливаться стране. Алексей Степанович — пример для молодежи, как жить и любить Родину», — сказал открывший парту глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин.

Алексей Степанович родился в крестьянской семье 12 марта 1921 года. В 1929 году он покинул деревню Астапово Дальнее и переехал в Москву. По окончанию восьми классов поступил в Московский авиационный техникум.

В ряды Красной Армии Алексей Степанович вступил в 1939 году. В 1940 году он окончил Мелитопольскую военную авиационную школу и продолжил обучение. В 1941 году он стал выпускником Чугуевского военного авиационного училища, где до 1942 года работал инструктором. Алексей обучал будущих летчиков мастерству полетов, но все время просил разрешить ему отправиться на фронт лично. В марте 1943 года его просьба была выполнена.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Алексей Степанович вступил в ряды летчиков-фронтовиков. Боевой счет открыл после первого полета, сбив машину противника. Герой принял участие в 83 воздушных боях, во время которых сбил 17 вражеских самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Амелин был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Летчику присвоили звание Героя Советского Союза.

После Великой Победы Алексей Степанович продолжил службу в рядах Вооруженных сил страны. В 1960 году ушел в отставку в звании подполковника. После работал в аэропорте Внуково в должности старшего диспетчера. Герой ушел из жизни 24 декабря 1981 года.

Ученики школы знают историю судьбы земляка. Открытие в его честь «Парты Героя» стало значимым событием. Первой за нее села активная ученица 5 класса Екатерина Санджарова. Школьница отлично учится и занимается общественной деятельностью.

Инициативу реализуют в округе Луховицы третий год. «Парт Героев» уже 18. В части проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» они увековечивают память соотечественников, которые в разные исторические эпохи защищали Родину во время войн и локальных конфликтов. Открытие парт проходит в торжественной обстановке.