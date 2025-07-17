В округе Луховицы появились 4 благоустроенные пешеходные дорожки

В округе Луховицы успешно завершены работы по созданию четырех народных троп, обустройство которых было инициировано обращениями местных жителей, поступавшими в администрацию округа и на онлайн-платформу «Добродел». Проект реализован по программе «Пешком», запущенной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Как пояснил заместитель главы округа Луховицы Андрей Королев, при выборе мест для создания пешеходных зон учитывались пожелания граждан.

Предпочтение отдавалось участкам, расположенным рядом с общественными учреждениями, жилыми комплексами и остановками общественного транспорта, где наблюдается высокая интенсивность пешеходного движения.

«Благодаря этим улучшениям привычные маршруты передвижения для луховичан станут более удобными и безопасными», — подчеркнул Королев.

Новые пешеходные зоны расположены по следующим адресам:

Село Григорьевское: участок от дома № 13 по улице Центральной до автобусной остановки.

Село Матыра: участок, соединяющий школу и автобусную остановку.

Поселок Фруктовая: участок от дома № 10г по улице Вокзальной до дома № 21 по улице Молодежной.

Поселок Фруктовая: участок между домами № 24 и № 25 по улице Молодежной.