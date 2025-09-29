В округе Луховицы пройдут заключительные ярмарки «Дары Подмосковья»
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
В Луховицах 4 и 5 октября состоятся заключительные ярмарки «Дары Подмосковья», завершающие агросезон.
С 13 сентября по выходным дням они организованы по решению администрации округа и при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жителям и гостям города Луховицы предоставляется возможность приобрести свежие и натуральные продукты непосредственно у производителей.
В субботу, 4 октября, торговля будет развернута на площади возле магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: город Луховицы, улица Гайдара, дом 4.
В воскресенье, 5 октября, ярмарка перенесется на фермерский рынок, находящийся в северной части города, вблизи швейной фабрики. Торговля начнется в 08:00.
В ярмарочной торговле задействованы сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и школьники. Предлагаемый ассортимент включает в себя широкий выбор продукции: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, соленья, мед, варенье и другие товары.
«Ярмарки пользуются большой популярностью у жителей и гостей нашего округа, поскольку позволяют приобрести экологически чистые продукты, выращенные и изготовленные местными сельскохозяйственными производителями. Традиционно для одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями мы организуем бесплатную доставку овощей по городу, а в погрузочно-разгрузочных работах помогают волонтеры», — сообщил глава округа Луховицы Сергей Тимохин.