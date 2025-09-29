В округе Луховицы пройдут заключительные ярмарки «Дары Подмосковья»

С 13 сентября по выходным дням они организованы по решению администрации округа и при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жителям и гостям города Луховицы предоставляется возможность приобрести свежие и натуральные продукты непосредственно у производителей.

В субботу, 4 октября, торговля будет развернута на площади возле магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: город Луховицы, улица Гайдара, дом 4.

В воскресенье, 5 октября, ярмарка перенесется на фермерский рынок, находящийся в северной части города, вблизи швейной фабрики. Торговля начнется в 08:00.

В ярмарочной торговле задействованы сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и школьники. Предлагаемый ассортимент включает в себя широкий выбор продукции: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, соленья, мед, варенье и другие товары.