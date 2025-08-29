В округе Луховицы реализуется масштабный проект капитального ремонта трех образовательных учреждений

Две из них расположены в поселке Белоомут: одна находится на финальной стадии подготовки к открытию, запланированному на 1 сентября, в то время как работы по второй продолжаются.

Депутат областной Думы Максим Коркин совместно с представителями местной администрации и активистами проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» провел проверку хода выполняемых работ. Делегация посетила каждую из трех школ. Работы в них ведутся по президентской программе капремонта образовательных учреждений, при поддержке правительства Московской области и по Народной программе партии «Единая Россия».

Особое внимание было уделено Белоомутской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первоначально планировалось ввести ее в эксплуатацию к началу учебного года, однако в процессе демонтажных работ было выявлена необходимость усиления фундамента и стен. Эти дополнительные мероприятия значительно задержали начало основных строительных работ, которые стартовали лишь летом.

«Здание школы-интерната имеет богатую историю, насчитывающую более столетия. Здесь дети не только получают образование, но и проживают круглосуточно. Для каждого ребенка созданы особые условия заботы и внимания, поэтому было крайне важно вдохнуть новую жизнь в это историческое здание», – заявил Максим Коркин.

В ходе ремонта строители не только обновили инфраструктуру, но и бережно сохранили исторический облик фасада. Также были выполнены работы по ремонту кровли, замене окон и дверей, обновлению перекрытий между этажами. В дополнение к капитальному ремонту, для школы-интерната будет установлен современный игровой комплекс.

«Пищеблок полностью перепланирован и теперь соответствует действующим санитарным нормам. Установка нового технологического оборудования позволит обеспечить полноценное и сбалансированное шестиразовое питание для наших учеников. Классы для коррекционно-развивающей педагогики и организации внеурочной деятельности будут оборудованы новой мебелью. В спальнях появятся новые кровати, прикроватные тумбочки и шкафы», – рассказала директор Белоомутской школы-интерната Ольга Сурина.

Ситуация с Белоомутской школой №2, функционирующей как филиал Белоомутской школы №1, более благоприятная. Капремонт здания практически завершен. Основное здание готово к эксплуатации. Основные усилия направлены на благоустройство прилегающей территории. Большая часть мебели уже собрана, ее размещают в учебных кабинетах.

«Капремонт был абсолютно необходим для этого здания. Оно было построено в 1979 году, и за почти полвека эксплуатации здесь не проводилось серьезных обновлений. Состояние здания, мягко говоря, не соответствовало современным требованиям. Теперь можно с уверенностью сказать, что оно преобразилось до неузнаваемости», – подчеркнул Максим Коркин.

Кроме того, была расширена и модернизирована спортивная площадка у здания школы. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября.

«Здесь все обновлено – от основания до крыши. Новый привлекательный фасад, современная входная группа, полностью заменены системы отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции и освещения. Появились новые учебные кабинеты. Ребятам будет интересно посещать новый музей, Центр детских инициатив, современный медицинский кабинет. Особое удовлетворение и педагогам, и детям, и родителям, уверена, вызовет новая столовая с расширенным обеденным залом», – пояснила директор учреждения Татьяна Леонова.

В округе Луховицы также завершается капитальный ремонт здания Фруктовской школы имени Героя России Олега Малочуева, которое также будет открыто в День знаний.

На следующий учебный год планируется приступить к капитальному ремонту бывшего здания Лицея, который теперь является частью Луховицкой школы №9. Эти работы тоже будут проведены по Народной программе партии «Единая Россия».