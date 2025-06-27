В округе Луховицы Сергей Тимохин и Максим Коркин оценили ход ремонта школы

На данный момент строительная готовность объекта составляет 70%. Отмечается, что работы продвигаются быстрее запланированных сроков.

В проверке также приняли участие учителя школы, родители учащихся, а также представители партийного проекта «Новая школа».

В здании школы общей площадью 3370 кв. метров завершены основные инженерные работы: установлены системы отопления, водоснабжения и канализации, проложены электрические и слаботочные кабели, заменены окна и двери, выполнены отделочные работы — укладка плитки и штукатурка. По сути, школа готова на 2/3.

«Ежедневно на строительной площадке задействовано до 40 специалистов, что обеспечивает высокую скорость выполнения работ. По словам подрядчиков, наиболее сложные этапы уже завершены. В настоящее время акцент делается на внутренней и внешней отделке, на благоустройстве прилегающей территории», — отметил глава Луховиц Сергей Тимохин.

Планируется, что обновленная Фруктовская школа распахнет свои двери для учеников 1 сентября текущего года. При этом строители намерены передать здание педагогическому коллективу уже 15 августа, чтобы дать возможность подготовиться к новому учебному году и провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний.

«Очень приятно видеть, как преображается школа — жизненно важный социальный объект для жителей Луховицкого района. Я рад, что процесс идет без задержек и все участники — от строителей до родителей — заинтересованы в достижении качественного результата», — высказал мнение депутат Максим Коркин.

Помимо Фруктовской школы, капитальный ремонт проводится и в других образовательных учреждениях округа: Белоомутской школе-интернате и Белоомутской школе №2. Их открытие также запланировано на 1 сентября. Все три школы ремонтируются в рамках президентской программы, при поддержке правительства Московской области и в соответствии с Народной программой партии «Единая Россия». Также стало известно, что со следующего учебного года на капитальный ремонт будет передано здание городского лицея.