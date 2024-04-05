В округе Пушкинский члены комиссии по делам несовершеннолетних прорабатывают вопрос летней занятности подростков

Во вторник, 2 апреля, в городском округе Пушкинский прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Участие в заседании комиссии также приняла заместитель Главы округа Ольга Жданова. В ходе мероприятия члены комиссии рассмотрели 64 административных протоколов, фигурантами которых стали несовершеннолетние жители округа и их родители. С каждым юным горожанином провели разъяснительно-профилактическую беседу. Во время подобных встреч всегда присутствует законный представитель ребенка.

В ходе заседания также обсудили вопрос контроля досуга несовершеннолетних в период летних каникул. В это время особенно важно занять подростков полезным делом. Члены комиссии настаивают на необходимости контроля досуговой деятельности юных жителей Пушкинского. В настоящее время составляется комбинированная программа мероприятий.