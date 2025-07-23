В округе Пушкинский между ж/д станциями возведены бетонные ограждения для защиты местных жителей

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева на участке, расположенном в городском округе Пушкино, между станциями «Пушкино» и «Заветы Ильича», установлено бетонное ограждение общей длиной 100 метров.

Эта мера безопасности была принята в связи с трагическими событиями, произошедшими за последние пять лет: на этом участке дороги погибли 9 человек. Все произошедшие инциденты были связаны с несоблюдением правил безопасности вблизи железнодорожных путей.

Для предотвращения подобных трагедий в Московской области реализуется комплекс мер, включающий в себя ликвидацию нелегальных пешеходных переходов, установку систем видеонаблюдения для выявления нарушений и проведение регулярных информационных кампаний среди пассажиров, направленных на повышение осведомленности о безопасном поведении на железной дороге.

Информационные мероприятия проводятся на всех 20 станциях, расположенных на территории округа. В них принимают участие представители местной администрации, ОАО «РЖД» (Александровской дистанции пути) и сотрудники ГИБДД УМВД России «Пушкинское».

Основная цель этих рейдов — предотвращение аварий и снижение количества травм на железнодорожных путях. Поскольку дорожно-транспортные происшествия на переездах часто приводят к тяжелым последствиям, особое внимание уделяется разъяснению правил безопасного пересечения железнодорожных путей.

Организаторы призывают жителей неукоснительно соблюдать установленные правила при использовании железнодорожной инфраструктуры вблизи переездов.