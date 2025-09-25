В округе Пушкинский начался отопительный сезон

Подача теплоносителя происходит по графику с учетом поэтапного подключения объектов.

Первыми теплом обеспечили детские учреждения, образовательные школы и другие социально значимые объекты на территории округа. Этот шаг направлен на создание благоприятной атмосферы для детей и сотрудников работающих в сфере социальных услуг в преддверии наступления холодной погоды.

Начиная с 29 сентября, тепло начнет поступать в жилые дома. Жильцы многоквартирных домов могут ожидать подключения к системе отопления в ближайшее время.

Подготовительные работы к отопительному периоду проводились заранее и систематически. С 15 сентября 27 предприятий, обеспечивающих ресурсами, провели испытания тепловых сетей на всех 130 котельных, находящихся на территории округа Пушкинский. В настоящий момент большая часть подготовительных мероприятий уже завершена.

Пробные запуски – ключевой этап подготовки к отоплению. В ходе этих проверок специалисты тестируют оборудование в условиях реальной эксплуатации, чтобы удостовериться в его исправности и эффективности. Это позволяет контролировать наполнение тепловых магистралей и, самое главное, выявлять потенциальные дефекты до начала полноценного отопительного сезона.

Благодаря грамотно организованным пробным запускам и слаженной работе специалистов, все обнаруженные недостатки оперативно устраняются, что способствует предотвращению аварий и гарантирует надежное теплоснабжение в течение всего периода отопления.