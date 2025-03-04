В округе Пушкинский напомнили про штрафы за сухую траву на дачных участках

В городском округе Пушкинский пожарные инспекторы провели беседу с председателями СНТ и напомнили про правила безопасности и штрафы за их нарушения.

Пушкинские сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы обсудили подготовку дачных участков к пожароопасному сезону. Председателям СНТ напомнили про необходимость очищать участки от легковоспламеняющихся материалов, таких как сухая трава и мусор. Также подчеркнули, что их утилизация должна проводиться в разрешенных местах. Отметили также проверку электрооборудования, так как нередко неисправность приводит к замыканиям и пожару.

При сжигании травы и мусора важно помнить, что костры не разводят открытым способом ближе 50 метров от зданий и сооружений. При розжиге даже по всем правилам важно иметь средства и инвентарь для тушения пожаров.

Председателям СНТ подчеркнули, что за игнорирование пожарной безопасности следуют штрафы от пяти до 15 тысяч рублей (20.4 КоАП РФ) в зависимости от тяжести нарушения и последствий.