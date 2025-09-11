В округе Пушкинский оказана поддержка военнослужащему СВО в решении коммунальной проблемы

Администрация городского округа Пушкинский и управляющая компания объединили свои усилия, чтобы помочь ветерану специальной военной операции, столкнувшемуся с бытовыми трудностями – возникшей протечкой в его квартире.

Работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям в округе Пушкинский продолжается в рамках систематической программы поддержки.

Инициатором обращения стала Ассоциация ветеранов СВО, которая попросила администрацию Городского округа Пушкинский о помощи военнослужащему, не имеющему возможности самостоятельно справиться с возникшей проблемой. Утечка в квартире несла угрозу серьезного ущерба имуществу и создавала значительный дискомфорт для проживания.

«Вместе с УК был проведен детальный осмотр, определена причина неисправности, и управляющая компания оперативно выполнила необходимые ремонтные работы. Благодаря скоординированным действиям, удалось успешно устранить проблему. Квартира ветерана СВО восстановлена и находится в надлежащем состоянии, что позволяет ему жить в комфортной обстановке,» – проинформировала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева.

Поддержка в решении бытовых вопросов является неотъемлемой частью комплексной помощи. В Ивантеевке депутат окружного Совета Анна Дунаева оказала содействие супруге бойца СВО Татьяне, матери четверых детей, в организации прохождения диспансеризации, включая консультации узких специалистов.