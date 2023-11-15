В округе Пушкинский отремонтировано 254 подъезда МКД по программе губернатора

К началу ноября успешную приемку подмосковной Госжилинспекции прошли 995 подъездов, отремонтированных по программе правительства региона «Формирование современной комфортной среды». Пушкинский округ в лидерах по числу успешно принятых ремонтов.

Всего на текущий год в рамках госпрограммы запланирован ремонт 320 подъездов МКД: Ивантеевка — 85, Пушкино — 225 и Красноармейск — 10. Из них по программе софинансирования запланирован ремонт 250 подъездов, за счет внебюджетных источников — 70.

По данным администрации округа, в настоящее время выполнен ремонт в 254 подъездах, из них 210 отремонтировано по софинансированию, 44 подъезда — благодаря внебюджетным источникам. Работы ведутся еще в 66 подъездах МКД.