В округе Пушкинский Подмосковья благоустроят исторический природный памятник

В Городском округе Пушкинский идет активное обсуждение, каким быть Банный лес в Красноармейске.

Эта зеленая территория имеет более чем 100-летнюю историю и является историческим памятником природы. Есть задумка сделать лес точкой притяжения для массовых прогулок и отдыха. При этом сохранить первоначальную природную прелесть. На это и нацелена государственная региональная программа «Формирование современной комфортной городской среды».

Администрация округа придерживается в работе четкой позиции — в каждом значимом вопросе учитывать мнения жителей. Каким должен стать в ближайшее время Банный лес, на этот вопрос должна помочь дать ответ встреча, которая в следующий понедельник состоится в красноармейском Доме культуры имени Ленина.

Предложения можно также направлять по электронной почте pushkino@mosreg.ru, передавать в администрацию округа через МФЦ.