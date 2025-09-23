В округе Пушкинский прошел интерактивный квест «Линия жизни. Мое здоровье – мое богатство»

Мероприятие, организованное волонтерами Московской области и молодежным центром «Точка притяжения» при поддержке отдела по работе с молодежью комитета по образованию, было направлено не только на предупреждение употребления наркотиков, но и на формирование осознанного отношения к своему здоровью у подростков.

Игра, выполненная в формате квеста, состояла из восьми захватывающих этапов, которые позволили участникам проверить свои навыки, углубить знания о вредном воздействии наркотиков и алкоголя, а также научиться эффективно противостоять негативным влияниям. Ученики, разбитые на команды, с большим интересом преодолевали испытания, включая тренировку выполнения норм ГТО, креативные задания и увлекательный урок биологии на природе. Такой динамичный и доступный формат профилактики помог подросткам получить позитивный опыт и побудил их к ведению здорового образа жизни.

Старт квеста состоялся в Центральном парке культуры и отдыха округа Пушкинский, где на сцене Летнего театра состоялись первые испытания. Затем эстафету переняла команда из Красноармейска, которая встретила участников в филиале ДК им. Ленина. Завершился цикл познавательных антинаркотических мероприятий 22 сентября в Ивантеевке, где в Центральной городской библиотеке им. И. Ф. Горбунова прошел финальный этап игры.

Организаторы акцентируют внимание на важности проведения подобных мероприятий в подростковом возрасте, когда формируются ценности и привычки. Они считают, что даже единичный эпизод употребления психоактивных веществ может спровоцировать зависимость, и большинство подростков это осознают. Антинаркотический квест, который проводится уже не первый год, постоянно модернизируется, добавляются новые этапы и актуальная информация. Главная цель остается неизменной – защитить молодежь от разрушительного воздействия наркотиков, привлечь к спорту и здоровому образу жизни. Участникам нравится активный формат, позволяющий не только двигаться и решать увлекательные задачи, но и получать ценные знания, способствующие предотвращению распространения вредных привычек среди сверстников.