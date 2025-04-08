В округе Пушкинский прошел муниципальный этап «Зарницы 2.0»

Школьники из 27 команд собрались в Городском округе Пушкинский, чтобы принять участие в муниципальном этапе всероссийского проекта «Зарница 2.0».

Соревновательную площадку организовали на базе школы №8. Участникам мероприятия предстояло выполнить различные задания: искать фейковые мины, оказать первую помощь «живому пострадавшему», управлять дроном, преодолеть военизированную эстафету и «выжить» в полевых условиях.

Одним из самых зрелищных испытаний стал сбор автомата на скорость. Важно было не допустить наложения штрафов. Так, баллы отнимали за урон автомата или направление его в сторону судьи. Судья рассказал, что довести свои действия до совершенства легко, если выполнять сборку и разборку много раз.

Участников поделили на две возрастные группы. В первую вошли ребята в возрасте от 12 до 14 лет. Во вторую — от 14 до 17 лет. Всего участие приняли 270 человек.

«Мне кажется, это отлично поднимает командный дух. Помимо того, что это, конечно же, спортивная подготовка… в современном мире воспитывает определенные важные качества — патриотизм, лидерство», — делится председатель Совета местного отделения «Движения первых» г.о. Пушкинский Арина Костикова.

К числу самых необычных заданий можно отнести поиск мин, которые спрятаны между различными предметами. Безопасности участников ничего не угрожало. Мины обезврежены. Искать их лучше по характерному звуку.

«Задача отрядов — привести сюда одного сапера и найти четыре фейковых мины. У них на все про все — 10 минут. Им дается саперская лопатка и металлоискатель», — объясняет волонтер, поисковик Вячеслав Милькис.

Насколько успешно ребята справляются с заданиями, определяют специалисты молодежного центра, преподаватели ОБЖ и физкультуры. Условия максимально приближены к реальным. Например, первую помощь оказывают не манекенам, а людям, выполняющим роль пострадавших.

Запуск дронов — самый технологичный этап мероприятия. В нем принимают участие четыре представителя каждой команды. Роли распределены следующим образом: трое человек управляют БПЛА виртуально, один работает с минидроном. Выполнить задание без предварительной подготовки невозможно.

Победители муниципального этапа в каждой возрастной группе допущены на региональный этап.