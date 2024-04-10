В округе Пушкинский провели оперативное совещание: обсудили подтопление, подвели итоги выборов президента

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел оперативное совещание, в ходе которого подвели итоги выборов президента в России, обсудили ход работ по устранению последствий паводка в микрорайоне Заветы Ильича и проведение акции «Доброе дело. Весна».

Выборы президента проходили с 15 по 17 марта. В этот период в Пушкино было открыто 87 участков, в Ивантеевке — 21, а в Красноармейске — 8. Таким образом, всего на территории городского округа Пушкинский функционировали 116 участковых избирательных комиссий. Максим Красноцветов отметил высокий уровень работы членов избирательных комиссий.

«Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто непосредственно принимал участие: председателям участковых избирательных комиссии, кто работал в составе участковых избирательных комиссий, кто участвовал в наблюдении, кто обеспечивал все процессы, которые связаны с избирательной историей, кто организовывал питание. Непосредственно самому ЦИКу хочу сказать спасибо всем без исключения», — заявил Максим Красноцветов.

На оперативном совещании также обсудили проведение экологической акции «Доброе дело. Весна», которая состоится на территории образовательных учреждений при поддержке партии «Единая Россия». Школьникам предложат принять участие в озеленении округа. В учебных организациях пройдет ряд спортивных и познавательных мероприятия.

В центре внимания депутатов также стала одна из самых актуальных проблем на данный момент — подтопление участков. В микрорайоне Заветы Ильича особенно пострадал частный сектор. Последствиями подтопления стал провал на детской площадке и засорение канализационного коллектора.

«Мы понимаем, что это детская площадка. 30 метров этого коллектора от одной точки до другой в любом случае мы будем перекладывать. Это будет выполнено в ближайшее время. Выполнять это будет Щелковский водоканал», — отметил Максим Красноцветов.

Не допустить подобных последствий подтопления в будущем — вот приоритетная задача местной администрации и сотрудников Щелковского водоканала, по мнению Максима Валерьевича. Ведь данная проблема актуальна каждый год. Допустить ее повторения и в следующем году просто недопустимо.

«Мы готовы точечно устранить проблему и причины возникновения подтоплений в микрорайоне Заветы Ильича», — уверен глава округа Пушкинский.

В настоящее время устранено 15 локаций, расположенных по семи адресам.