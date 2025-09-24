В округе Пушкинский развернулись интенсивные мероприятия по устранению несанкционированных торговых точек

«Мы говорим о небольших нестационарных объектах – их насчитывается более полусотни. В течение ближайших полутора месяцев будет проведена масштабная работа, при этом первостепенное значение имеет разъяснительная работа с владельцами. Мы информируем их о том, что добровольный демонтаж значительно выгоднее, чтобы избежать последующего взыскания понесенных администрацией расходов через судебное разбирательство», – делится представитель ООО «Мособлснос» Александр Дягилев.