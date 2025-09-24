В округе Пушкинский развернулись интенсивные мероприятия по устранению несанкционированных торговых точек
Фото: [Телеканал "НБО: новости большого округа"]
В Красноармейске был демонтирован незаконно возведенный магазин на улице Чкалова. Этот объект представлял собой не просто временный павильон, а полноценное сооружение, занимающее территорию, находящуюся в муниципальной собственности.
«В соответствии с распоряжением главы Подмосковья, реализуется комплекс мероприятий, направленных на выявление и снос нестационарных торговых объектов, возведенных с нарушением установленных норм. Так как владелец не предпринял самостоятельных мер по демонтажу, работы выполняются силами администрации», – объясняет руководитель МКУ «МИР» Наталья Фирсова.
Процесс начинается с ручного разбора конструкции, после чего подключается специализированная техника. Одновременно фиксируются все отклонения от установленных требований для дальнейшего расчета, особенно в случаях, когда обнаружены капитальные элементы.
«Мы говорим о небольших нестационарных объектах – их насчитывается более полусотни. В течение ближайших полутора месяцев будет проведена масштабная работа, при этом первостепенное значение имеет разъяснительная работа с владельцами. Мы информируем их о том, что добровольный демонтаж значительно выгоднее, чтобы избежать последующего взыскания понесенных администрацией расходов через судебное разбирательство», – делится представитель ООО «Мособлснос» Александр Дягилев.