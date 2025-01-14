В округе Пушкинский состоится этап метапредметной олимпиады «Эрудит»

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В Городском округе Пушкинский состоится муниципальный этап метапредметной олимпиады «Эрудит», в котором примут участие школьники 2-4 классов, сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

С 17 января у ребят появится возможность продемонстрировать свой уровень знаний. Олимпиаду проводят с целью поддержки одаренных школьников, выявления у них творческого потенциала и мотивации к научно-исследовательской деятельности.

По итогу выполнения всех заданий будут определены победители и призеры, которым вручат памятные грамоты. Муниципальный этап олимпиады организовал Методический центр округа Пушкинский.

Задания метапредметной олимпиады «Эрудит» позволяют оценить уровень знаний учеников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему миру. В блоке предложено разное количество заданий по каждой дисциплине.