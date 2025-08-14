В округе Пушкинский улучшают инфраструктуру для многодетных семей

«Два еще массива, представляющие собой наиболее крупные объекты, пока находятся в стадии реализации – это Красноармейск, деревня Путилово, и Сергиев Посад, деревня Веригино. Благоустройство в городском округе активно развивается. Мы стремимся выполнять работы на высоком уровне, координируя и объединяя различные программы, чтобы на одной территории в течение года проводились комплексные мероприятия, а не только в рамках отдельных направлений».