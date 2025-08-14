В округе Пушкинский улучшают инфраструктуру для многодетных семей
Фото: [Телеканал "Пушкино ТВ"]
Администрация округа Пушкинский уделяет особое внимание созданию удобных подъездных путей к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. В текущем году дорожные работы ведутся к четырем жилым массивам, общая протяженность дорог составляет свыше 6,5 километров, а площадь – более 32 000 квадратных метров.
В настоящее время завершены все необходимые работы по организации подъездных путей на двух участках: в Тарасовке на улице Дружной и в Ашукино на улицах Агнии Барто и Сергея Есенина. Строительство дорог было начато в июле и успешно завершено в начале августа, протяженность составила 1 километр 400 метров.
«Наши предыдущие руководители обещали: «сделаем, сделаем», но дело не сдвигалось с мертвой точки. Огромное спасибо нынешнему главе Максиму Красноцветову – он сразу же нас услышал, включил в программу», - делится эмоциями жительница Ашукино Виктория.
Пояснил ситуацию заместитель главы округа Максим Прибытков:
«Два еще массива, представляющие собой наиболее крупные объекты, пока находятся в стадии реализации – это Красноармейск, деревня Путилово, и Сергиев Посад, деревня Веригино. Благоустройство в городском округе активно развивается. Мы стремимся выполнять работы на высоком уровне, координируя и объединяя различные программы, чтобы на одной территории в течение года проводились комплексные мероприятия, а не только в рамках отдельных направлений».