В округе Пушкинский установят свыше 100 новогодних инсталляций

Сотрудники городского хозяйства начали активные работы по украшению общественных пространств городского округа Пушкинский к Новому году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Он напомнил, что в этом году в Пушкино обновили Советскую площадь, сквер «Молодоженов» и территорию перед городским отделом ЗАГС.

Сегодня глава округа вместе с коллегами и активистами проекта «Городская среда» Единой России оценили качество исполнения работ по благоустройству и проверили готовность общественных пространств к предстоящему зимнему сезону.

«Всего по округу будет установлено более 100 новогодних инсталляций, также будут оформлены мосты и деревья вдоль центральных улиц», — написал Красноцветов.

Отметим, что на Советской площади уже начался монтаж новогодней ели, а также установлено несколько инсталляций. Завершить праздничное украшение округа планируют к 1 декабря.