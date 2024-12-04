В округе Пушкинский в преддверии Нового года объявили о старте детского конкурса рисунка

В Ивантеевке состоится ежегодный фестиваль творчества «Новый Год с Щелкунчиком» и дизайн-маркет «Настроение».

Мероприятие запланировано на 21 и 22 декабря. Юных жителей Городского округа Пушкинский приглашают принять участие. Авторы лучших работ будут награждены в трех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-15 лет. Детальная информация о конкурсе размещена в группе ВК. Оценивать рисунки будут участники и гости фестиваля.

Тема конкурса: Щелкунчик в Городе Мастеров. Юным горожанам предлагают пофантазировать и представить, какую творческую профессию мог бы выбрать Щелкунчик, как он проявил бы себя в Городе Мастеров.

«Имя, фамилию и возраст ребенка писать обязательно на обратной стороне. С нетерпение ждем ваши прекрасные работы!» — отметили организаторы праздника.

На фестивале творчества в Ивантеевке гостям мероприятия представят Рекорд России — самое большое лоскутное панно, аналогов которому в России еще не было. Панно изготовлено мастерами из Городского округа Пушкинский. Мероприятие начнется в г. Ивантеевка 21 декабря в 12.00 (выставочный зал, Центральный проезд, д. 1).