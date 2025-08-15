В округе Пушкинский в рамках государственной программы осуществляются работы по модернизации водозаборного узла №1

Эта важная программа направлена на существенное повышение уровня качества коммунальных услуг, в частности, в сферах водоснабжения и водоотведения на всей территории округа.

На ВЗУ №1, расположенном в Пушкино, в настоящее время ведутся активные работы, включающие заливку основания под павильон для скважин № 3 и 5, а также планировку земельного участка. В будущем на этом месте будут установлены два резервуара. Ранее глава округа Максим Красноцветов лично посетил объект вместе с комиссией, чтобы обсудить с представителями подрядчика возникающие вопросы и проблемы.

«С мая месяца мы ведем с ними претензионную работу. Вступили в затяжные сложные переговоры и определили ряд реперных точек. На сегодняшний момент сформирована четкая рабочая дорожная карта, в которой мы проговорили сроки, объемы и виды работ», - комментирует глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Водозаборный узел был возведен еще в 1949 году и в настоящее время обеспечивает водоснабжением около 30 000 человек. Для реализации проекта привлечено 15 рабочих и задействовано три единицы техники. На объекте будут установлены современные защитные сооружения для скважин и насосной станции, а также полностью заменят существующие трубопроводы и оборудование. В результате реконструкции производительность подачи воды увеличится вдвое, что позволит улучшить качество водоснабжения для жителей округа. Окончание работ запланировано на декабрь 2026 года.

«Безусловно, несмотря на наличие таких сложных объектов, ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства значительно улучшилась. Очень многие объекты вошли в капитальный ремонт и муниципалитет на сегодняшний момент зашел в государственную программу с большим объемом выполняемых работ в части водоснабжения и водоотведения», - отметил глава муниципалитета.

Совершенствование коммунальной инфраструктуры, напрямую влияющей на комфорт и благополучие жителей округа, является одним из ключевых приоритетов в деятельности администрации городского округа Пушкинский.