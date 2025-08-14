В округе Пушкинский запланирована модернизация 11 дворовых зон

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проконтролировал ход работ по благоустройству четырех дворовых территорий в Ивантеевке, расположенных на улицах Школьная, 2-я Школьная и Новосельская Слободка.

Реконструкция осуществляется по всестороннему плану. В рамках работ предусмотрено создание современной дорожно-тропиночной сети и организация парковочных мест. На улице Школьной, рядом с домом №23, уже подготовлена основание для установки детской игровой площадки, завершение строительства которой ожидается до 1 сентября.

«В настоящее время работы находятся в процессе реализации. Подрядная организация продолжает выполнять свои обязательства. Кроме того, мы проверили прилегающую территорию с целью выявления необходимости в обустройстве площадок для мусорных контейнеров. Этот участок ранее вызывал определенные сложности. При формировании плана по санитарной очистке мы учли специфику данной местности, где рядом находится частный жилой сектор. Сейчас мы осуществляем контроль за процессом образования отходов на этой территории», – пояснил глава округа, Максим Красноцветов.

В текущем году в округе Пушкинский запланировано обновление 11 придомовых территорий, а также создание десяти общественных пешеходных маршрутов, известных как «народные тропы».