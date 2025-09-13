В округе Пушкинском завершается комплексная проверка отремонтированных подъездов
12 сентября специалисты технадзора и сотрудники МБУ «ЖЭУ Пушкино» провели проверку состояния подъезда № 13 по улице Первомайской в городе Пушкино.
Эта приемка — часть комплексной программы софинансирования, направленной на обновление жилого фонда.
«На данном этапе мы смотрим качество выполнения работ, также объемы выполненных работ, сверяемся с документами и делаем корректировку. Если все нормально, то подписываем документы», — рассказывает главный эксперт ГБУ МО «УТНКР» Дмитрий Житников.
«В 2025-м году у нас идут ремонты подъездов по губернаторской программе по софинансированию. В этом году мы делаем 25 подъездов, ремонтируем входные группы, менялась плитка первого и второго этажей, менялись почтовые ящики, убирались все провода в короба, менялось освещение, менялись окна на пластиковые», — рассказывает директор МБОУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалев.
Реализация программы софинансирования предполагает совместное финансирование из регионального и бюджета управляющей компании. Список адресов формируется на основе заявок жителей, которые проходят оценку и включаются в план работ на следующий год. При этом все работы проводятся с учетом пожеланий и потребностей жильцов.