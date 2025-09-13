В округе Пушкинском завершается комплексная проверка отремонтированных подъездов

«В 2025-м году у нас идут ремонты подъездов по губернаторской программе по софинансированию. В этом году мы делаем 25 подъездов, ремонтируем входные группы, менялась плитка первого и второго этажей, менялись почтовые ящики, убирались все провода в короба, менялось освещение, менялись окна на пластиковые», — рассказывает директор МБОУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалев.