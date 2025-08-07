В округе Шатура продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту Дома культуры «Коробово»

В здании успешно завершен этап демонтажных работ, и сейчас стартовали кровельные работы.

Главная цель строителей – завершить формирование теплового контура до наступления зимнего периода, чтобы обеспечить комфортные условия для проведения внутренних отделочных работ.

«В настоящее время на объекте задействовано около двадцати рабочих, однако подрядчик обещает увеличить их количество уже к концу текущей недели. Я поручил своему заместителю, Вячеславу Федотову, запросить детальный график выполнения работ у строительной компании и обеспечить его неукоснительное соблюдение», — заявил глава округа Николай Прилуцкий.

Следует отметить, что в текущий проект капитального ремонта не включены мероприятия, связанные с улучшением и оформлением прилегающей территории. По инициативе депутата Государственной Думы, Геннадия Панина, вопрос благоустройства территории будет рассмотрен и, возможно, реализован в рамках областных программ поддержки.

Капитальный ремонт Коробовского Дома культуры осуществляется в соответствии с Народной программой партии «Единая Россия» и в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». По завершении ремонтных мероприятий, Дом культуры вновь распахнет свои двери для посетителей, возобновит работу всех творческих кружков и секций, а также откроет новые возможности для культурного развития, включая организацию работы библиотеки.