В окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» прошли 62 семьи из Подмосковья

В окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли более 1,5 тыс. семей со всей страны, в том числе 62 семьи из Подмосковья.

Промежуточные итоги конкурса подвели в рамках заседания Наблюдательного совета проекта. В ходе него также был утвержден график первых очных мероприятий. Участников ждет борьба за выход в финал и за главные призы — 60 сертификатов по 5 млн руб.

В этом году на конкурс поступили заявки от 726 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос. Так, в 2024-м на конкурс зарегистрировались 587 тыс. жителей.

Дистанционный этап конкурса длился четыре месяца. В его рамках семьям были доступны 48 заданий из разных сфер. По его итогам были отобраны 1523 команды. К примеру, в ЦФО это 338 семей, а в Приволжском — 284. Среди регионов-лидеров по числу участников, прошедших в полуфиналы — Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва и Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области и наградил почетных граждан.