В оливье популярных российских магазинов обнаружили кишечную палочку

В оливье из пяти популярных супермаркетов России обнаружили кишечную палочку. Такие результаты показала «SHOT ПРОВЕРКА», которую проводит телеграм-канал SHOT.

Так, бактерию нашли в салатах производства сетевых маркетов «Ашан», «Магнит», «Лента», «О'Кей» и «Глобус». Как отмечают журналисты-расследователи, некоторые салаты даже имели кислый привкус, однако, как отмечают эксперты, определить опасность продукции по вкусу можно не всегда.

Отмечается, что в указанных магазинах при производстве оливье могли использоваться просроченные продукты или условия хранения салата были нарушены.

Кишечная палочка представляет собой бактерию, которая обитает в кишечнике человека и многих животных. Она является одной из основных составляющих нормальной микрофлоры кишечника и помогает в переваривании пищи. Однако некоторые штаммы этой бактерии могут быть патогенными и вызывать заболевания, особенно если попадают в организм через загрязненные продукты или воду.

Патогенные штаммы кишечной палочки могут вызывать гастроэнтерит, диарею, инфекции мочевыводящих путей и более серьезные заболевания. Инфекции могут быть особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Ранее эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, какая порция популярного в Новый год салата оливье является безопасной.