Эндокринолог Смирнова назвала безопасную для здоровья порцию оливье

Традиционными блюдами новогоднего стола почти в каждой российской семье являются оливье, холодец и селедка под шубой. О том, какая порция каждого из этих блюд считается безопасной для здоровья, в интервью «Ленте.ру» рассказала эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова.

По словам врача, за один раз не стоит съедать более трех столовых ложек оливье.

Также не нужно злоупотреблять селедкой под шубой – за один прием пищи следует съедать не более 100 граммов. Калорийность второго салата можно снизить, если добавлять в него меньше майонеза.

Холодец является высококалорийным блюдом, поэтому за один раз лучше съедать не более 200 граммов, заключила собеседница.

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