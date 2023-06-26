В Омске дети-спортсмены из Новокузнецка отравились едой из гостиницы

Стало известно, что ребята приехали на спортивные соревнования. Остановившись отдохнуть в одной из гостиниц, им было предложено подкрепиться. Однако никто из них не знал, чем все закончится. Об этом пишет сайт aif.ru

Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет отравились едой, предложенной в одной из гостиниц города Омск. Туда дети приехали выступать на соревнования по пляжному гандболу. Но то, что их поселили именно сюда, не означало, что они здесь останутся надолго.

Дело в том, что дети отравились едой, которая предлагала им гостиница. Они были госпитализированы с соответствующими признаками. Все это случилось, согласно версии следствия, в воскресенье 25 июня.

Пресс-служба следственного комитета сообщила, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.