В Омске из-за ДТП с бензовозом погибла молодая девушка

Стало известно, что это дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь одного человека. Других четверых пострадавших доставили в больницу. Об этом пишет ТАСС .

От пресс-службы УМВД по Омской области поступило новое сообщение о ситуации на дороге в Кировском округе. Согласно полученной информации, там произошла авария с участием большегрузного порожнего бензовоза.

Также предварительно уточняется, что один из пострадавших, водитель Chevrolet Lacetti, столкнулся с бензовозом из-за того, что он не сумел справиться с управлением автомобиля. В результате аварии одна девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте ДТП.

Другие две девушки, а также два молодых человека, среди которых был водитель легковушки, были доставлены в больницу для оказания им всей необходимой медицинской помощи.