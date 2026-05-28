В Омске пара пропала во время свидания на сапбордах

В Омске пара, отправившаяся на романтическую прогулку по Иртышу на сапбордах, бесследно исчезла. Об этом сообщили в Telegram-каналах

По информации издания, 40-летний мужчина и его 43-летняя спутница вышли из дома еще 25 мая. Они намеревались покататься по реке на сапбордах. В тот день температура воздуха в городе достигала плюс 30 градусов, однако вода в водоемах оставалась холодной.

Отмечается, что омичи имели опыт обращения с плавсредствами: годом ранее они успешно преодолели по Иртышу дистанцию более 30 километров. Мужчина трудится на мебельной фабрике, женщина не работает. Вместе пара состоит более двух десятилетий.