В Омске ребенок с аномалией мозга был спасен российскими врачами

Как пишет «Газета.ру» , нейрохирургами была успешно проведена уникальная операция. Известно, что годовалый младенец страдал от патологии головного мозга. Малыша доставили в больницу с диагнозом кисты прозрачной перегородки. Сообщается, что она выросла до опасных размеров.

Киста оказывала негативное влияние на важнейшие процессы мозга, подвергая ребенка риску задержки нервно-психического развития и повышенного внутричерепного давления. Врачи решились соединить ее с желудочком мозга при помощи эндоскопической нейрохирургии.

Операция проводилась опытными специалистами, кандидатами медицинских наук, которых зовут Евгений Александрович Петруша и Руслан Павлович Ковалев.

Сейчас состояние ребенка оценивается как хорошее. Тем не менее, малыш останется под наблюдением медицинского персонала, чтобы можно было точно убедиться в положительной динамике восстановления.