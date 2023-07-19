В Омске ребенок с аномалией мозга был спасен российскими врачами
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Как пишет «Газета.ру», нейрохирургами была успешно проведена уникальная операция. Известно, что годовалый младенец страдал от патологии головного мозга. Малыша доставили в больницу с диагнозом кисты прозрачной перегородки. Сообщается, что она выросла до опасных размеров.
Киста оказывала негативное влияние на важнейшие процессы мозга, подвергая ребенка риску задержки нервно-психического развития и повышенного внутричерепного давления. Врачи решились соединить ее с желудочком мозга при помощи эндоскопической нейрохирургии.
Операция проводилась опытными специалистами, кандидатами медицинских наук, которых зовут Евгений Александрович Петруша и Руслан Павлович Ковалев.
Сейчас состояние ребенка оценивается как хорошее. Тем не менее, малыш останется под наблюдением медицинского персонала, чтобы можно было точно убедиться в положительной динамике восстановления.