В Омской области оценили опасность рапсового листоеда для региона
Омская область отразила атаку рапсового листоеда
Фото: [unsplash.com]
Власти Омской области оперативно отреагировали на угрозу распространения рапсового листоеда — опасного вредителя сельскохозяйственных культур, сообщили «Газете.Ru» в Минсельхозе региона.
Рапсовый листоед, как напомнили, представляет серьезную угрозу для урожая, но абсолютно безопасен для людей и животных. Насекомое способно быстро уничтожать посевы, поэтому требует немедленного реагирования при первых признаках появления.
«Площади оперативно обработаны. Вопрос взят на контроль Россельхозцентром по Омской области», — сообщили там.
Эксперты отмечают, что эффективная система мониторинга и быстрого реагирования в Омской области позволила избежать повторения проблем прошлых лет, когда вредитель наносил значительный ущерб аграриям. Угроза таким образом миновала.
Ранее сообщалось, что озерские аграрии засеяли яровыми культурами более 4000 гектаров.