В Омской области оценили опасность рапсового листоеда для региона

Власти Омской области оперативно отреагировали на угрозу распространения рапсового листоеда — опасного вредителя сельскохозяйственных культур, сообщили «Газете.Ru» в Минсельхозе региона.

Рапсовый листоед, как напомнили, представляет серьезную угрозу для урожая, но абсолютно безопасен для людей и животных. Насекомое способно быстро уничтожать посевы, поэтому требует немедленного реагирования при первых признаках появления.

«Площади оперативно обработаны. Вопрос взят на контроль Россельхозцентром по Омской области», — сообщили там.

Эксперты отмечают, что эффективная система мониторинга и быстрого реагирования в Омской области позволила избежать повторения проблем прошлых лет, когда вредитель наносил значительный ущерб аграриям. Угроза таким образом миновала.

Ранее сообщалось, что озерские аграрии засеяли яровыми культурами более 4000 гектаров.