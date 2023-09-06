В Омской области пожар уничтожил четыре тысячи свиней

Крупный пожар в фермерском хозяйстве Омской области стал причиной гибели около четырех тысяч свиней, сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе.

Пожар произошел в фермерском хозяйстве «Люфт» в Азовском районе. Возгорание произошло в помещении для разведения животных. На его ликвидацию были брошены значительные силы – девять единиц спецтехники и 23 человека.

В результате было повреждено два комплекса фермы и погибла примерно треть всего поголовья свиней одного из крупнейших хозяйств региона.

Пока нет информации, были ли свиньи застрахованы.