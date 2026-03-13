В Омской области работники ЦРБ добились проверки из-за падения зарплат

В Омской области разгорается скандал вокруг центральной районной больницы в Оконешниково. Как стало известно «СуперОмску», региональная Государственная инспекция труда вынесла предостережение бюджетному учреждению здравоохранения «Оконешниковская ЦРБ». Поводом для проверки послужило коллективное обращение самих работников, которые пожаловались на урезание зарплат и задержки выплат.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении редакции, медики направили жалобу еще 4 февраля 2026 года. Они указали, что по итогам 2025 года их доходы существенно снизились по сравнению с 2024-м. Особенно пострадали врачи и средний медперсонал. Кроме того, в обращении говорилось о систематических задержках и неполных выплатах заработной платы.

Гострудинспекция, рассмотрев жалобу, напомнила руководству больницы об обязательных требованиях трудового законодательства. Согласно Трудовому кодексу, зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца, а окончательный расчет за отработанный месяц производиться не позднее 15 календарных дней после его окончания. Конкретные даты выплат должны быть четко прописаны в локальных актах учреждения — правилах трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре.

Теперь «Оконешниковской ЦРБ» предстоит устранить нарушения и привести систему оплаты труда в соответствие с законом. В противном случае работодателя могут ждать более серьезные санкции, вплоть до прокурорских проверок и административных штрафов.

Что грозит работодателю за задержку зарплаты?

· Материальная ответственность: Работодатель обязан выплатить задолженность с процентами (денежной компенсацией) за каждый день задержки. · Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ): Штраф на должностных лиц и ИП от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются. · Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ): Если задержка вызвана корыстной или иной личной заинтересованностью руководителя.

Нормы ТК РФ о сроках выплаты зарплаты:

· Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. · Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. · Зарплата за прошедший месяц должна быть выплачена не позднее 15-го числа следующего месяца.