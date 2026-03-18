В Омской области расширили карантинные зоны из-за бешенства

Так, действующий карантин продлили до 13 мая в Марьяновском, Азовском и Омском районах региона. Вирус обнаружили на подворьях местных жителей. В Марьяновском районе под запретом оказался не только райцентр, но и прилегающая территория.

В деревне Роза Долина карантин ввели в одном из домов на Южной улице. В поселке Горячий Ключ ограничения коснулись участка на Цветочной улице и соседних с ним наделов. Владельцы животных на этих территориях обязаны соблюдать особые условия содержания скота и домашних питомцев.

Кроме того, в разработке находятся два проекта указов о новых карантинных зонах. Ограничительные меры будут идентичны уже действующим. Если документы утвердят, с 15 мая карантин объявят и в селе Победа Нововаршавского района.

Вирус бешенства представляет смертельную опасность как для животных, так и для человека. Лечения от него не существует. Избежать тяжелых последствий помогает только своевременная иммунизация и немедленное обращение за медицинской помощью в случае укуса или контакта с подозрительным животным.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области зафиксировали 42 очага бешенства.