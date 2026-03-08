Карантин ввели в пяти районах Новосибирской области из-за инфекций животных

В Новосибирской области усиливают ветеринарные меры из-за роста числа случаев опасных инфекций среди животных. С начала 2026 года в регионе зафиксированы десятки очагов бешенства, из-за чего в нескольких районах введен карантин и проводится ликвидация зараженного скота, пишет РИА Новости.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в области уже зарегистрировано 42 очага бешенства. Ограничительные меры действуют в пяти районах. Одновременно специалистам удалось локализовать вспышки пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания животных.

В рамках противоэпизоотических мероприятий ветеринарные службы проводят изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств. Владельцам скота обещана компенсация в соответствии с действующим законодательством.

По данным специалистов, причиной распространения инфекций могла стать необычно снежная зима. Из-за глубокого снежного покрова дикие животные лишились привычной кормовой базы и начали чаще выходить к населенным пунктам, где могли заразить домашний скот.

Власти подчеркивают, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную проверку и считается безопасной для потребителей.

Жителей сельских территорий также призывают своевременно вакцинировать домашних животных и с пониманием относиться к проводимым мерам.

