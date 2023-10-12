В Омской области ребенок лишился фаланги пальца, сунув руку в аквариум с пираньями

Во вторник, десятого октября, полиция получила сообщение о травме от медучреждения. Как пишет ТАСС , на данный момент проводится проверка данного инцидента правоохранительными органами. К слову, семья ребенка не стоит на учете в органах внутренних дел.

Стало известно, что маленький ребенок, который живет с родителями в Кормиловском районе Омской области, сунул руку в аквариум с пираньями, который стоит у них дома. Об этом также сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Судя по предварительным данным, полуторагодовалому мальчику одна из хищных рыб откусила фалангу пальца. Возможно, это первый подобный случай за все десять лет – именно столько родители малыша разводят пираний.

Этот несчастный случай служит очередным доказательством того, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.