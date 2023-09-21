В Омской области зафиксировали более 13 тысяч случаев заражения ОРВИ за неделю

В Омске закрыли 65 классов в 16 школах на карантин из-за распространения ОРВИ. Об этом пишет ТАСС . Стоит уточнить, что случаев заражения гриппом не зафиксировано.

С приходом холодов активизируются и различные вирусы, которые попадают в организмы с ослабленным иммунитетом. Причины этому могут быть разные, однако, реакция на подобное сейчас одна.

Таким образом, в Омске учеников 65 классов из 16 школ «закрыли» из-за распространения ОРВИ. Если раньше карантин для кого-то был лишней неделей отдыха, то сейчас эти ребята будут продолжать учиться, только в дистанционном формате.

Также из сообщения пресс-службы регионального Роспотребнадзора стало известно, что помимо школы закрыли и 7 групп в семи дошкольных образовательных учреждениях.