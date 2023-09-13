В Омской области женщина и трое детей утонули в кювете из-за ДТП

Стало известно о найденном автомобиле в Большеуковском районе Омской области. Его нашли в ночь с 12 на 13 сентября в кювете.

Как сообщает сайт aif.ru, в салоне были три пассажира и один водитель. Все они погибли из-за дорожно-транспортного происшествия, когда машина съехала в кювет с водой. Автомобиль перевернулся, а все сидящие внутри захлебнулись.

Известно, что одному мальчику было 12 лет, другому – 7. Вместе с ними ехала 9-месячная девочка, а за рулем сидела 26-летняя женщина.

К слову, муж водительницы знал, что та отправилась к родственникам по делам. Именно поэтому поиски начались лишь вечером, когда само происшествие произошло примерно в 12:00. Автомобиль с погибшими обнаружили уже ночью.