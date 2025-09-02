В омской школе нескольким детям стало плохо во время линейки

В одной из омских школ, расположенной на улице Туполева, во время проведения праздничной линейки некоторые ученики почувствовали себя плохо. Как сообщает NGS55, ссылаясь на местные сообщества в соцсетях, причиной происшествия стала нехватка свежего воздуха.

Торжественное мероприятие было решено провести в малом спортивном зале учебного заведения, который оказался переполнен — на линейке присутствовало свыше 500 человек. По свидетельствам очевидцев, в помещении было душно, поскольку часть оконных проемов оказалась закрыта, а другие открыли лишь на режим микропроветривания.

Спустя некоторое время после старта мероприятия самочувствие некоторых школьников резко ухудшилось.

Их пришлось выводить из зала или даже выносить на руках без сознания. Родители школьников требовали перенести проведение на улицу.

В городской администрации подтвердили данный инцидент. Чиновники пояснили, что решение о переносе линейки в помещение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. После случившегося мероприятие всё же продолжили на открытом воздухе. Всем пострадавшим детям оперативно была предоставлена необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что почти 50 тыс. жителей и гостей Подмосковья отпраздновали День знаний в парках.