В омском кургане нашли скелет человека с заведенными за голову руками

При раскопках курганного могильника «Старокарасук-22» в Омской области археологи обнаружили человеческий скелет в необычной позе — на спине с заведенными за голову руками. Как рассказали в музее-заповеднике «Старина Сибирская», такая позиция ранее не встречалась на памятниках Западной Сибири.

Экспедиция проходила с 14 по 25 мая. По предварительным оценкам, курган может относиться к археологической культуре предков сибирских татар и датироваться XIV–XV веками нашей эры, то есть эпохой Средневековья. Кандидаты исторических наук Сергей Татауров и Константин Тихомиров отметили уникальность положения скелета, однако сопроводительного погребального инвентаря при нем не оказалось.

В той же насыпи исследователи нашли верхнюю челюсть лошади, которую, по их предположению, могли поместить либо в рамках обряда, либо как остаток поминальной трапезы. В соседнем раскопе, чьи могилы были разграблены еще в древности, удалось обнаружить обломок бронзовой накладки, фрагмент железного ножа и навершие ритуального посоха, выточенное из лосиного рога.

Ученые подчеркнули, что окончательный ответ о точной датировке и культурной принадлежности памятника пока не получен. Для этого планируется исследовать еще один курган.