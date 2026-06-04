В Подмосковье с начала года многодетным семьям предоставили 435 земельных участков

В Подмосковье с начала 2026 года многодетным семьям предоставили 435 земельных участков в 33 округах. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков за этот период выдали в Одинцово, Подольске, Истре и Серпухове — 50, 47, 40 и 36 соответственно.

Программа поддержки семей реализуется с 2011 года. За это время землей в регионе были обеспечены более 39,4 тыс. многодетных семей.

Сейчас в очереди на получение участков стоят порядка 12,1 тыс. семей. Уже готово 3,1 тыс. участков. Еще 2,1 тыс. находятся в процессе юридического оформления.

С 2024 года в Подмосковье начала действовать новая мера поддержки — единовременная выплата взамен участка в размере 400 тыс. рублей. Ей воспользовались более 8 тыс. семей. Услугу можно получить онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в регионе выросло до 120 тыс.