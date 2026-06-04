В интернете набирает популярность «народный рецепт» от мигрени: съесть картошку фри и запить стаканом колы. Американские неврологи объясняют это тремя факторами: кофеин сужает сосуды, соль восполняет электролиты, а углеводы поднимают уровень сахара в крови. Профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алексей Данилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал такой метод «баловством».

По его словам, полагаться на фастфуд как на лекарство — опасная иллюзия.

«Надо перейти от этой надежды, что сейчас появится что-то неожиданное, простое и новое, что поможет нам от всех тягот судьбы. Эта идея про картошку фри — спекуляция. Кофеин может помочь, а в некоторых случаях сам вызывает головную боль», — пояснил эксперт.

Данилов признал, что отдельные компоненты «фастфудного рецепта» действительно влияют на сосуды. Кофеин в коле способен их сужать (при мигрени сосуды расширены), соль помогает восстановить водно-солевой баланс при обезвоживании, а углеводы поднимают уровень сахара (его резкое падение — известный триггер приступа). Однако, по словам врача, это разрозненные факты, которые нельзя возводить в метод лечения.

«В любом случае людям, склонным к мигрени, следует больше гулять по лесу, в тишине, без мобильных телефонов. Это профилактика и мигрени, и повышения давления, и улучшения иммунитета, и повышения настроения», — подчеркнул Данилов.

Если приступ мигрени уже начался, невролог советует действовать иначе: уйти в темное прохладное помещение, выключить свет и звук, лечь и закрыть глаза. А если есть под рукой специальные препараты из группы триптанов — принять их сразу при первых симптомах.

«Лечиться картошкой-фри и газировкой я бы не рекомендовал. Это баловство», — резюмировал эксперт.

Плохая наследственность — не приговор. Ученые доказали, что 150 минут спорта в неделю нейтрализуют генетический риск инфаркта. Люди с предрасположенностью к болезням сердца, которые укладывались в норму активности, болели не чаще генетически здоровых.