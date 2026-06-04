Подмосковный завод представил медицинское оборудование на ПМЭФ-2026

Красногорский завод демонстрирует новейшие разработки в сфере медицинского приборостроения на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспозиция размещена на объединенном стенде Министерства здравоохранения РФ. Участники и гости форума могут ознакомиться с двумя ключевыми образцами продукции завода. Первый — напольный бинокулярный кольпоскоп КНб-04LED «Зенит», предназначенный для детального гинекологического осмотра. Второй — операционный стоматологический микроскоп с функцией формирования 3D‐изображения, который повышает точность хирургических вмешательств и улучшает визуализацию рабочей зоны для врача.

Демонстрация медицинского оборудования на таком масштабном форуме подчеркивает стремление Красногорского завода им. С.А. Зверева укреплять позиции российской промышленности на рынке высокотехнологичной медицинской техники и вносить вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.