Подмосковный завод представил медицинское оборудование на ПМЭФ-2026
Красногорский завод представил разработки в области медицинского приборостроения
Фото: [Красногорский завод им. С.А. Зверева]
Красногорский завод демонстрирует новейшие разработки в сфере медицинского приборостроения на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экспозиция размещена на объединенном стенде Министерства здравоохранения РФ. Участники и гости форума могут ознакомиться с двумя ключевыми образцами продукции завода. Первый — напольный бинокулярный кольпоскоп КНб-04LED «Зенит», предназначенный для детального гинекологического осмотра. Второй — операционный стоматологический микроскоп с функцией формирования 3D‐изображения, который повышает точность хирургических вмешательств и улучшает визуализацию рабочей зоны для врача.
Демонстрация медицинского оборудования на таком масштабном форуме подчеркивает стремление Красногорского завода им. С.А. Зверева укреплять позиции российской промышленности на рынке высокотехнологичной медицинской техники и вносить вклад в развитие отечественного здравоохранения.
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