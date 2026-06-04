Как 20‑летняя актриса сыграла 45‑летнюю Дашу Букину: секреты Бочкаревой — дневник на пять лет и метод «шести шляп»

Наблюдение за родственницами старше 40 лет, как рассказала актриса Наталья Бочкарева, помогло ей в 20 лет создать образ 45-летней Даши Букиной. Секретом перевоплощения уроженка Нижнего Новгорода поделилась на конференции «HR-код: будущее, технологии, люди, творчество», сообщил newsnn.ru.

По информации издания, выступая перед аудиторией с лекцией «Техники креативного мышления», звезда сериала «Счастливы вместе» (16+) на примере своей героини объяснила, как рождаются запоминающиеся персонажи. По словам артистки, когда ей было 20 лет, ей предложили сыграть 45-летнюю женщину с 16-летним семейным стажем и двумя детьми. Выходом, как отметила Бочкарева, стало наблюдение: она впитывала поведение близких женщин за сорок — как они ведут себя в семье, как взаимодействуют с детьми.

«Я совершенно не знала ничего ни о семейной жизни, ни тем более о 16-летнем браке», — призналась Бочкарева.

Актриса добавила, что креативность, по ее убеждению, рождается из наблюдения, чувствительности и умения замечать детали, а любой проект должен стать небезразличным тому, кто его делает.

«Создавала некий симбиозный, собирательный образ той женщины, региональной женщины, которая бы могла стать действительно в нашей ментальности культовым персонажем», — поделилась актриса.

Подводя итог, Бочкарева посоветовала прогонять любые идеи через метод «шести шляп», не критиковать их во время генерации и помнить: количество важнее качества. Для развития фантазии она предложила придумывать по 30 необычных способов использования обычных предметов, создавать новых существ с продуманной логикой, соединять несвязанные понятия вроде чайника и космоса, описывать миры с измененными законами и вести дневник идей на пять лет.

Ранее сообщалось, что звезда «Не родись красивой» Такшина встретилась с коллегами по сериалу.