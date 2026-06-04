Клещей размножают для воспитания людей? Кто хочет заражать всех аллергией на мясо

Статья о клещах, вызывающих аллергию на мясо, вызвала волну обсуждений в соцсетях, пишет Daily Mail. Поводом стала работа исследователей Паркера Кратчфилда и Блейка Херета из Университета Западного Мичигана, опубликованная в журнале Bioethics. Авторы рассуждали, можно ли морально оправдать распространение клещей, которые заражают людей синдромом альфа-гал.

Этот синдром действительно существует. Он передается через укусы некоторых клещей и может вызвать аллергию на говядину, свинину, баранину, молочные продукты и другие вещества животного происхождения. Реакция бывает разной: от крапивницы и боли в животе до анафилаксии, когда у человека падает давление, отекают дыхательные пути и становится трудно дышать.

Кратчфилд и Херет исходят из идеи, что есть мясо морально неправильно из-за страданий животных и вреда для окружающей среды. Поэтому они в философском порядке рассуждают: если когда-нибудь появится возможность массово распространять клещей с альфа-гал, общество якобы должно ее изучить и применить.

Критики восприняли это резко. Пользователи задаются вопросом, не похоже ли это на биологический терроризм, ведь речь идет о намеренном заражении людей состоянием, от которого сейчас нет лекарства и которое может требовать пожизненного отказа от мясных продуктов.

Университет защитил публикацию, назвав ее «мысленным экспериментом», а не политическим предложением или медицинской рекомендацией. Но возмущение понятно: одно дело спорить о рационе, и совсем другое — обсуждать опасную болезнь как инструмент перевоспитания людей.